Ce vendredi, un vol TUI a décollé de Bruxelles en direction de Cuba et du Mexique mais a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Nantes car l'un des passagers a rencontré des problèmes médicaux. Ce dernier a heureusement pu être sauvé.

Cependant, la tension monte maintenant au sein des voyageurs. La bonne humeur des vacances et le soulagement d'avoir pu sauver une vie font désormais place à l'impatience et à la colère. Certains manifestent leur mécontentement à coup de "Fuck you TUI", accompagné du geste qui va avec. Cela fait en effet de nombreuses heures que les passagers sont bloqués à l'aéroport (après avoir passé près de 6h dans l'avion au préalable).

Par ailleurs, la compagnie avait tout d'abord estimé un nouveau décollage à 21h30. Il devrait maintenant se faire à 23h avec pour destination finale Cancun. Cette décision s'ajoute encore à la frustration des gens devant faire escale à La Havane.

