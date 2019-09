La soeur du bourgmestre a expliqué les séquelles qu'ont laissées le terrible geste de l'accusé...

La cour d'assises du Hainaut, devant laquelle Nathan Duponcheel comparait pour l'assassinat d'Alfred Gadenne, a rouvert ses portes ce mardi après-midi pour entendre la soeur de la victime. Une soeur avec laquelle le bourgmestre collaborait professionnellement. "

C'est d'ailleurs dans le cadre de son travail à la commune que la soeur du bourgmestre s'était rendue au funérarium lors du décès du papa de l'accusé. Pour rappel, ce dernier a mis fin à ses jours le 14 février 2015. Selon Nathan Duponcheel, ce geste désespéré est dû au licenciement dont il avait fait l'objet à la commune de Mouscron. "Pour sa famille, mon frère était responsable de tout. Lorsque je suis arrivée au funérarium, la grand-mère de Nathan m'a dit que c'était à cause de mon frère que son fils était mort", a confié la soeur du bourgmestre. Cette dernière a également expliqué que son frère lui avait parlé des soucis rencontrés au boulot par Olivier Duponcheel.

Celle qui a collaboré de nombreuses années avec son frère s'est aussi confiée sur sa vie et celle de ses proches aujourd'hui. "Toute la vie de toute notre famille a été chamboulée. Moi, par exemple, j'ai deux filles mais ma belle-soeur est seule. Nous tentons de l'encadrer au mieux. Mais, il n'y a rien à faire, il y a des séquelles. Après les faits, je n'ai pas dormi pendant trois mois. Depuis, je souffre d'insomnies. Si j'arrive à dormir quatre heures par nuit, je m'estime heureuse. J'ai aussi un petit-fils de huit ans qui, très souvent, a peur qu'on vienne le tuer dans son lit. On ne peut pas sortir indemne de ça même si on veut continuer notre chemin car il n'aurait pas voulu que l'on s'arrête."

Un responsable de service de la commune de Mouscron est, ensuite, venu préciser que le bourgmestre n'était jamais venu mettre son nez dans le dossier concernant le papa de l'accusé. "Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Comment a-t-on pu croire qu'il était responsable de quoique ce soit."

Un employé du SPF intérieur duquel Olivier Duponcheel avait été détaché a, lui, avoué ne pas avoir compris une telle différence entre les deux rapports d'évaluation émanant de deux services de la commune de Mouscron, certes différents mais très proches malgré tout. "Il a dû se passer quelque chose mais..."