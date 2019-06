Celui que nous appellerons Stéphane se souviendra encore longtemps du 6 juillet 2017.

Alors qu’il circulait sur la route de Wallonie à hauteur de Ghlin en direction de Baudour, l’automobiliste a voulu dépasser un groupe de voitures. "Il y avait une série de voitures qui roulaient à 30 sur la droite et je voulais rouler un peu plus vite. Une voiture m’a empêché de passer. J’ai donc réessayé un peu après l’hippodrome et j’y suis parvenu."

Mais par la suite, Stéphane a pris peur. L’homme s’est senti suivi. "Une voiture me collait. Lorsque j’accélérais, l’automobiliste en faisait de même."

Pris de panique, Stéphane accélère. "Avec tout ce que l’on entend, j’avais peur de m’arrêter. En plus je me rendais à mon boulot… Je me suis donc dit qu’une fois arrivé, j’allais être en sécurité. "

Lors de son trajet , l’automobiliste a donc dépassé la limitation de vitesse (pas de manière importante selon lui) et a franchi trois lignes blanches.

Quelle ne fut pas sa surprise, lorsque quelques semaines plus tard, il a reçu une citation à comparaître devant le tribunal de police. Il se fait que celui qui le suivait était un policier en civil. Policier qui, selon nos infos, a déjà intégré plusieurs zones de police et qui a affirmé devant le tribunal ne même pas se souvenir du véhicule avec lequel il roulait ce jour-là. "On ne m’a même pas proposé une amende. Autrement, vous pensez bien que j’aurais payé. Je suis conseiller en prévention et je roule énormément pour mon boulot."

D’autant que Stéphane a été condamné à une amende de 1 600 euros avec un sursis pour la moitié et à une déchéance de 60 jours également avec un sursis pour la moitié. Mais, il a fait appel. Il veut être acquitté.

Son avocat, Me Arnaud Lebas, estime que le doute subsiste quant aux déclarations du policier. "Mon client a paniqué."

Stéphane qui n’a aucun antécédent judiciaire ne comprend pas pourquoi il n’a pas pu payer une amende pour de telles infractions. "Il y a des récidivistes qui boivent au volant qui s’en sortent bien. Et moi, qui n’ai jamais eu le moindre problème et qui ai besoin de ma voiture, voilà où j’en suis."