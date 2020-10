Les Cliniques Ste-Elisabeth et St-Michel ont porté plainte. Enquête judiciaire en cours et au moins un membre du personnel viré.

Les Cliniques de l’Europe, qui regroupent en région bruxelloise l’hôpital Saint-Michel et les Cliniques Sainte-Elisabeth, ont pu nous confirmer, hier, qu’elles ont déposé plainte au pénal, au parquet de Bruxelles, après qu’une enquête interne a révélé des vols importants de masques chirurgicaux, au sein des cliniques, par du personnel. Selon l’enquête, ces vols avaient lieu pendant la première vague, en mars et avril derniers, alors que les hôpitaux étaient en manque total de moyens de protection pour les patients et le personnel soignant.