Catherine, Sylvie, Maria, Axelle et Élisabeth ont aujourd’hui entre 46 et 54 ans. Bien avant Julie et Mélissa, Ann et Eefje, elles ont été les premières victimes de Marc Dutroux et Michelle Martin.

Toutes disent qu’elles n’oublieront jamais, mais elles ont refait leur vie en tentant de se reconstruire après avoir croisé, jeunes, la route du Monstre de Marcinelle. L’éventualité qu’un jour Dutroux sorte de prison les met en colère : "C’est un récidiviste !"

En avril 1989, après trois ans de détention préventive et suite aux aveux d’un complice, la sanction tombe pour les accusés : Marc Dutroux écope de treize ans et demi de réclusion ; Michelle Martin, de cinq ans ; et leur complice Jean Van Peteghem, de six ans.

Trente-cinq ans après le premier enlèvement perpétré par Dutroux, en janvier 1985, La DH s’est replongée dans l’histoire de ces victimes oubliées de l’homme le plus détesté du pays. On se souvient que la prison n’avait pas empêché Dutroux et Martin de commettre ensuite les actes atroces pour lesquels ils ont été condamnés à Arlon en 2004. On comprend que Michel Lelièvre, récemment libéré sous conditions, avait repris le rôle tenu par Jean Van Peteghem dix ans plus tôt. On découvre aussi le récit de ces jeunes femmes, premières victimes de Marc Dutroux.

