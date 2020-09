Son vélo volé était vendu sur le Net. Appuyée par la police, elle leur donne rendez-vous en se faisant passer pour une acheteuse.

Karen, qui habite dans le centre-ville de Bruxelles, possède un vélo d’occasion acheté pour 230 €. Elle s’en sert notamment pour aller travailler. "Le 22 août, on me l’a volé. Il était dans le hall de l’appartement et la porte n’avait, semble-t-il, pas été bien fermée", témoigne-t-elle. "J’ai posté une annonce sur la page Facebook du vendeur de vélos d’occasion."

Excellente idée : le vendeur en question retrouve le vélo de Karen sur Market Place, un site de vente par Internet d’objets neufs ou d’occasion. Un numéro d’appel apparaît.