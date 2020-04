Fanny Appes maintient que Xavier Buffe l’a blessée de façon préméditée. "En fait, il voulait me tuer."

Fanny Appes a accepté de réagir aux propos de Xavier Buffe. Mais avec modération :

" Je suis en phase de reconstruction. Et je préfère ne pas commenter les faits précis déroulés par M. Buffe dans sa nouvelle version. Et ce tant que l’enquête est en cours. Je ne rentrerai pas dans ce petit jeu-là. "

De façon générale, l’athlète nivelloise enregistre positivement le fait que son ex-compagnon est en aveux partiels. Mais elle se focalise surtout sur ce qu’il nie encore, soit la préméditation et l’intention de la blesser avec un objet coupant, voire de la tuer.

" Le fait qu’il nie encore ces deux points, c’est une échappatoire. Sa version n’est pas plausible. Il veut juste s’en sortir. Les faits sont là. Et, croyez-moi, tout se saura tôt au tard."

"Il dit qu’il n’a pas vraiment voulu me blesser ainsi avec cet objet coupant. Mais ce n’était pas un accident. Ce qu’il dit à ce sujet n’est pas vrai. Tout ce qu’il raconte est faux. Il doit avouer pour tout le reste. Tôt ou tard, face aux évidences, il n’aura de toute façon pas d’autre choix que de tout avouer."