En allant chercher l’enfant directement à son école, les services sociaux ont empêché lundi le départ d’un père et sa fille vers la Bulgarie. Mais depuis lors, les services ne communiquent pas et Axel, le papa, est sans nouvelle de sa fille de 12 ans, qu’il suppose "placée".

Axel avait fait une longue route hier pour nous confier son désarroi, son incompréhension et sa colère. "Rendez-moi Clara. Vous êtes en train de la détruire et de bousiller notre famille." Ce papa, qui a dû élever sa fille seul, est convaincu d’avoir donné le meilleur. "On m’a même reproché de beurrer ses tartines."

En 2003, le chemin d’Axel croisait celui de Daniela. D’origine bulgare, la jeune femme cherchait du travail en Belgique. De leur amour est née Clara qui eut le malheur de perdre sa mère très tôt. Jouissant de la double nationalité belge et bulgare, Clara a grandi en Belgique, d’abord élevée seule par son père, ensuite avec l’aide de la grand-mère maternelle arrivée de Bulgarie… et avec qui la situation s’est envenimée.

(...)