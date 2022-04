G. A., surnommé Shrek, a indiqué qu'il se trouvait à l'intérieur du chalet quand l'état de santé de la victime s'est fortement dégradé. Shrek était accompagné de deux autres comitards pour encadrer cette épreuve de trois bleus, dont Sanda Dia. Le trio de baptisés est allé réveiller les recrues après une beuverie la veille. Ils ont aidé les bleus à s'habiller et se sont rendus en voiture à un chalet à Vorselaar (province d'Anvers) où ils devaient procéder à la cérémonie finale. Shrek a constaté que Sanda était un peu moins alerte que ses deux compères de bleusaille. Une fois arrivés sur place, les bleus ont dû se mettre au travail et creuser le puits dans lequel ils allaient devoir se blottir par après. Shrek a précisé que Sanda Dia a participé à ces manoeuvres d'excavation., ce qui a fait réagir le père de la victime, Ousmane Dia, qui a crié que le prévenu mentait. Le père a dû quitter la salle.

G. A. a poursuivi son récit, précisant qu'il n'avait pas assisté au rituel des petits poissons et de la sauce au poisson car lui et les autres comitards étaient dans la cuisine du chalet à ce moment-là.

"C'est le temps fort du baptême et personne n'a vu quoi que ce soit", a relevé la présidente après l'explication de Shrek.

Comme Sanda présentait des signes d'hypothermie, il a été sorti du puits et placé près du feu de camp. "Son état s'est rapidement détérioré. J'ai d'abord pensé que cela était dû au froid", poursuit Shrek. "Après, nous avons encore discuté 10 à 15 minutes afin de savoir ce que nous devions faire et nous avons essayé de le mettre dans la voiture."

Le 5 décembre 2018, le cercle estudiantin Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, 20 ans, et deux autres bleus. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime, originaire d'Edegem (province d'Anvers), était décédée le 7 décembre 2018 à l'hôpital.

"C'est inconcevable que certains pensent qu'il y ait eu mauvaise intention"

K. V. est le parrain d'un des trois bleus qui passaient l'épreuve de baptême fatale à Sanda Dia, en 2018. Il est revenu, lundi devant le tribunal correctionnel de Hasselt, sur la journée et la soirée des faits. Il n'est arrivé sur place que lorsque le rituel des poissons était terminé et affirme n'avoir rien vu de ce qu'il s'est passé. K. V. a débuté son témoignage en présentant ses excuses aux amis et à la famille de Sanda Dia. "Le décès de Sanda m'a bouleversé. J'essaie chaque jour d'aller de l'avant, mais c'est très difficile. Je vais devoir apprendre à vivre avec, mais je ne peux accepter l'idée que certains pensent que tout cela se soit produit pour faire du mal. Cette histoire a eu aussi un gros impact sur toute ma famille. Chaque nuit, je continue à cogiter sur ce qui a mal tourné."

Après une nuit de beuverie, K. V. a demandé comment son bleu, C., se sentait. "Il avait la gueule de bois, mais il se sentait bien. J'ai vu que Sanda accusait un peu plus le coup, mais comme c'était OK avec C., j'ai pensé que c'était également bon pour Sanda."

En compagnie d'un autre comitard, P. M., K. V. avait déposé les bleus à Vorselaar et n'était revenu sur place que lorsque le rituel de baptême était bien engagé. Ils étaient d'abord allés faire des courses et chercher du bois. "J'ai vu les bleus et j'ai demandé à C. si tout allait bien. J'ai alors commencé à décharger le bois et à préparer le barbecue. On était sur place pour dire qu'on y était. Je n'ai pas vu s'ils avaient déjà ingurgité les poissons."

Après avoir déchargé les courses et le bois, il est parti vers la friterie, mais en chemin, il a reçu un appel téléphonique lui demandant de revenir immédiatement. "J'ai alors demandé à P. M. ce qu'il y avait et il a indiqué qu'il valait mieux aller à l'hôpital."

Mais les plus anciens ne voulaient pas que ce soit un des jeunes qui décide de tout. "Ils voulaient que cela vienne de tout le monde. Mon réflexe était d'agir le plus rapidement possible et de partir."

Le prévenu a encore affirmé qu'il était favorable à l'idée d'envoyer une lettre aux parents de Sanda après l'épreuve qui avait dégénéré. "Je voulais que le groupe entreprenne quelque chose et j'ai demandé à écrire aussi. Nous y avons réfléchi à trois, mais d'autres membres du groupe s'y sont opposés. J'ai alors moi-même déposé une carte dans la boîte. Je voulais entrer en contact avec eux, mais ils ont toujours réagi de façon fort négative."

Un autre prévenu, Z. B., a également exprimé des regrets lundi, en dénonçant notamment la culture de certains cercles estudiantins. "Tu tombes dans un monde entouré d'histoires et tu trouves cela normal. Tu es aveuglé", estime-t-il. "Tu continues à croire que rien ne va arriver. Cette culture m'a perverti en quelque sorte."

Z. B. avait pris une vidéo pendant le baptême mais il a vidé son téléphone après les faits de Vorselaar. "C'était une réaction de panique", a--t-il avoué devant le tribunal.