La cour d'assises d'Anvers a condamné vendredi Bart Goossens (37 ans) et Natasja De Paepe (39 ans) à 27 ans de prison pour le meurtre du sexagénaire anversois Frank Serruys en juin 2017.

Le jury populaire avait estimé la veille qu'il était établi que M. Goossens avait tué la victime avec une violence excessive afin de dérober son argent. Mme De Paepe a été considérée comme co-auteure. Le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité. Des circonstances atténuantes ont été retenues pour les deux accusés. Frank Serruys est mort dans la nuit du 12 au 13 juin 2017 dans l'habitation de Natasja De Paepe à Essen, où il a été victime de violences. "La victime a été tuée d'une manière extrêmement brutale et lâche. Ensuite, son corps a été jeté d'une manière indigne sur le bord de la route, juste de l'autre côté de la frontière avec les Pays-Bas", a rappelé le président de la cour d'assises, Dirk Thys, lors de la lecture de l'arrêt.

Bart Goossens et Natasja De Paepe avaient par la suite prélevé plus de 10.000 euros sur son compte bancaire et volé des objets dans son appartement. Avant leur arrestation, ils avaient fait un city-trip à Barcelone avec cet argent.

"Ce qui rend ces faits extrêmement durs, c'est que la victime les a soutenus moralement et financièrement. Le comportement de Frank Serruys n'aurait en aucune manière dû conduire à de tels faits", ajoute l'arrêt.

Le ministère public n'avait retenu aucune circonstance atténuante et avait requis la réclusion à perpétuité pour le duo. Le jury a néanmoins retenu les aveux de Bart Goossens et sa coopération durant l'enquête. Pour Natasja De Paepe, son casier judiciaire vierge et sa coopération pendant l'enquête ont été retenus. Tous deux ont été condamnés à 27 ans de prison.