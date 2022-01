La situation était très tendue aux abords du parc du Cinquantenaire à l’issue de la manifestation européenne contre les mesures sanitaires de ce dimanche. Vers 15h, les policiers ont procédé à l’évacuation du parc, mais une bande de casseurs leur ont tenu tête. Les affrontements se sont poursuivis en dehors du parc.

C’est là que Simon, nom d’emprunt, s’est retrouvé pris au piège. Sur une vidéo qui circule, captée notamment par les journalistes citoyens de Vécu, on aperçoit le jeune homme de 28 ans se faire attraper par trois policiers qui le plaquent au sol. Deux policiers le neutralisent tout en continuant à le rouer de coups, tandis que Simon était en position fœtale.

“Il était 17h20. Je revenais d’une visite chez ma grand-mère avec ma copine et on arrive à proximité de ma collocation située avenue du Roi Chevalier à Woluwe-Saint-Lambert. Ma copine va au Delhaize en haut de ma rue pendant que je vais trouver une place de stationnement. Je rentre chez moi quand soudain, j’entends des cris, des gens qui courent, des bruits de pétard. J’ignorais ce qui se passait. Il s’avérait que les émeutiers avaient été repoussés jusqu’à proximité de mon domicile”, se remémore Simon. “Je commence alors à m’inquiéter pour ma copine qui était toujours dans la rue. J’enfile un pull et je sors pour aller à sa rencontre.”