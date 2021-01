" Beaucoup de policiers de la zone Midi avaient vu les images. Un seul a réagi : ça lui a coûté sa carrière."

La vidéo des deux policières de la zone Midi, dont la diffusion avant-hier par La DH secoue le milieu politique, a une histoire cachée. Nous avons pu la reconstituer. La voici : beaucoup de policiers avaient vu les images, un seul a réagi, et celui-là, ce lanceur d’alerte, un commissaire, a vu sa carrière complètement brisée.

Si la vidéo date de l’été 2018, tout avait commencé bien plus tôt, au sein de la brigade canine. Celle-ci est alors dirigée par Geert Verhoeyen, un chef dépeint comme "motivé et exigeant". Les sources l’indiquent : "Sa présence a créé des clans. Il y avait ceux qui bossaient, et puis les autres . Ceux-là ont voulu sa chute."

(...)