Quand nous la rencontrons, hier, Muriel Rubais est au comble de l’angoisse. Muriel, 28 ans, n’a pas revu son petit garçon depuis deux mois et n’avait plus de nouvelles de lui jusqu’à ce week-end. L’enfant, Beni, a neuf mois. Les parents sont séparés et en instance de divorce.

Le 30 mars, le père, lors d’un droit de visite, n’a pas ramené l’enfant. Le temps pour Muriel d’aller déposer plainte à la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, Matyas avait pris ses cliques et ses claques et filait vers son pays, la Roumanie, avec le petit bonhomme.

L’affaire est suivie à Bruxelles par le tribunal de la famille mais pour l’instant, rien n’évolue favorablement, malgré l’intervention de l’Autorité centrale pour les enlèvements internationaux du SPF Justice, qui fait le forcing auprès des instances roumaines.

Les photos d’il y a trois mois montrent un bébé plein de vie. Beni possède la nationalité belge. Il n’est pas roumain. C’est un enfant belge qui est "retenu" en Roumanie.

Comme tout bébé , il doit être suivi. À Bruxelles, Beni l’était par l’ONE qui s’inquiète fortement de savoir ce qu’il en est en Roumanie. Muriel Rubais : "Que se passe-t-il à Stei depuis deux mois ? Je n’en sais tout simplement rien."

(...)