La vie de Benoît, 58 ans, a basculé le 2 avril dernier. L’homme vivant à Uccle a dû être amputé de ses deux jambes après avoir été mordu par son chien. Il a retrouvé son domicile depuis le 20 septembre dernier et doit recevoir des prothèses électroniques afin de se déplacer. Mais, près de deux mois plus tard, il est toujours dans l’attente alors qu’il a pourtant reçu le feu vert de l’Inami. Sa vie ainsi que celle de sa femme, Claudine, sont transformées en calvaire.

"Début avril, j’ai été mordu par mon chien au niveau du pouce. Deux jours plus tard, j’ai commencé à avoir des taches partout, j’avais de la fièvre et une extrême fatigue. Je suis alors rentré à l’hôpital aux soins intensifs mais les médecins ne savaient pas me dire ce dont je souffrais. Quelques jours après mon hospitalisation, mes pieds sont devenus tout noirs, comme s’ils étaient en décomposition. Je ne pouvais plus les poser au sol, je grelottais. C’était la gangrène. Les médecins ne me donnaient pas plus de 20 % de survie. Ils ont alors décidé de m’amputer de mes deux jambes. Il s’agissait en fait d’une septicémie déclenchée par une bactérie présente dans la salive du chien", explique Benoît.