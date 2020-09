Des trafiquants ont sévi deux ans à Louvain-la-Neuve : ils étaient sur écoute.

On en sait beaucoup plus sur un incroyable trafic qui s’est développé pendant plus de deux ans, à Louvain-la-Neuve, impliquant au moins 13 individus, avec à leur tête des fournisseurs qui se ravitaillaient aux Pays-Bas. On apprend ainsi qu’il y a encore aujourd’hui des trafiquants qui ne se méfient pas des écoutes sur leur GSM. Ils utilisent en revanche un vocabulaire codé qu’il a fallu décrypter. D’où ce dictionnaire insolite : le langage codé des trafiquants de drogue !

(...)