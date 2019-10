Selon nos informations, le parquet fédéral belge demande l’irrecevabilité des poursuites - l’impossibilité de poursuivre, de juger, éventuellement de condamner - en Belgique dans le dossier de l’attentat lors duquel un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines a été abattu le 18 octobre 1998 en RDC, causant la mort de 50 personnes à bord, 43 civils, essentiellement des femmes et des enfants, et 7 membres d’équipage.

Pour le parquet fédéral, les critères de compétence en matière de crime de droit international humanitaire, crime contre l’humanité et crime de guerre (article 136 ter et quater du code pénal) commis à l’étranger nécessitent que la personne poursuivie réside effectivement et réellement sur le sol belge.

Or, selon le parquet fédéral , la personne contre laquelle les plaignants se sont constitués partie civile à Bruxelles, Alexis Thambwe Mwamba, qui fut ministre de la Justice en RDC, est certes domiciliée à Uccle, mais l’enquête du juge d’instruction Claise a montré que cette domiciliation ne correspond pas à la résidence principale réelle d’Alexis Thambwe Mwamba. Ce dernier a eu la riche idée de répondre à la police belge qu’il ne se rend que deux à trois fois par an en Belgique, principalement pour " des examens médicaux ou des vacances". Pour le parquet fédéral, la condition de résidence effective sur le sol belge requise pour pouvoir exercer en Belgique l’action publique du chef de crimes de droit humanitaire commis en RDC n’est pas remplie.

En 1998, un mouvement rebelle, le RCD (Rassemblement congolais pour la démocratie), affrontait les troupes de Kabila père, le tombeur de Mobutu. En octobre, la guerre se déroule aux abords de Kindu, à 1 200 km de Kinshasa. Le 18, ce Boeing 727 de la CAL était abattu par un missile. Le lendemain, un des leaders du RCD, Alexis Thambwe Mwamba, revendiquait sur les ondes l’attaque contre cet avion ( "nous avons abattu un avion civil") et justifiait le tir du missile, un Sam 7, par le fait que l’avion était sur le point d’atterrir à Kindu avec des militaires pro-Kabila à son bord. "Nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil."

La Libre Belgique avait révélé qu’un des plaignants chez le juge Claise est le frère d’un passager de ce vol. Pour le parquet fédéral, la justice belge n’est pas compétente.