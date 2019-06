L'information est confirmée par les syndicats, mais les raisons sont encore inconnues.

Ce mardi, un drame s'est joué dans le centre de tri Bruxelles X de Neder-Over-Heembeek. Un homme a mis fin à ses jours sur son lieu de travail, une information confirmée par plusieurs syndicats.

Nous avons également été contactés par une lectrice via notre site internet. "Le jeune se serait suicidé à cause des conditions de travail infernal, avance-t-elle. De plus, le centre de tri est un réel four où il faut porter des colis entre 5 et 25 kg pendant 8 heures non stop. La fontaine à eau fonctionnerait une fois sur trois, sans compter la climatisation qui n'est pas toujours activée pour faire des économies. Plusieurs malaises ont été decelés ces derniers mois, avec parfois l'intervention d'une ambulance. Les conditions de travail sont abominables."

Un témoignage qu'il convient de prendre avec des pincettes et qui devra être confirmé par une enquête.

De leur côté, les syndicats ont confirmé le suicide. "Je peux confirmer l'information, mais je n'ai pas beaucoup de détails sur ce qu'il s'est passé, confie Marc De Mulder, président du SLFP-Poste. Je vais laissé Bpost communiquer à ce sujet. Il y a un suivi psychologique pour les collègues de la personne décédée et je compte sur Bpost pour faire le maximum pour les accompagner."

Et au niveau des conditions de travail, Marc De Mulder reste prudent. "J'ai entendu les mêmes rumeurs que vous, mais je ne saurais pas les confirmer. Il y a eu plusieurs grèves fin 2018 qui portaient effectivement sur les conditions de travail, mais nous avons finalement signé la Convention Collective de Travail, rappelle-t-il. Celle-ci prévoit certaines mesures qui ont été prises ces derniers mois. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'elle sont effectives partout? Il faudra y répondre mais c'est encore trop tôt pour le dire, et pour savoir si ce drame est seulement lié aux conditions de travail."

Stéphane Daussaint, responsable général pour la CSC-Transcom, a aussi appris la mauvaise nouvelle. "C'est toujours des affaires sensibles pour lesquelles je préfère ne pas trop en dire pour le respect de la famille et de l'enquête, assure-t-il. Au niveau des conditions de travail, cela reste très vague actuellement. Certains centres sont plus sensibles que d'autres et Bruxelles X est un centre de tri où la charge de travail est grande."

Il revient aussi sur les discussions avec la direction au niveau de la CCT. "Il y a encore des négociations pour améliorer les choses car on est en pleine migration dans le métier. Il faut que chacun s'y adapte et ce n'est pas toujours facile. Des efforts ont été fait du côté de la direction, mais certains endroits restent plus sensibles que d'autres."

La direction de Bpost, elle, est pour le moment injoignable.

Plus d'informations à venir.