Affaire incroyable à Bruxelles. Quelqu’un a réussi à faire condamner un autre à sa place, à deux ans d’emprisonnement. Et la justice ne l’aurait jamais su sans le hasard et la curiosité de deux avocats, Sokol Vljahen et Jocelyn De Roeck.

Le hasard a tenu au fait que celui à qui l’on a voulu faire porter le chapeau a été arrêté pour une tout autre affaire.

Personne ne le croyait quand il disait qu’une erreur avait dû se produire. Les avocats ont fait vérifier et ils avaient raison. Le 17 mai 2019, quelqu’un - qui, à ce stade, n’est pas identifié - se servant de son nom, était parvenu à le faire condamner à sa place et faire inscrire la condamnation sur le casier judiciaire de cet innocent.

(...)