À 73 ans, Jef Vermassen est probablement le plus grand avocat pénaliste du pays. Dans une carrière qui l’a vu obtenir un record d’acquittements, il a défendu des milliers de suspects et de victimes, dans les plus gros dossiers criminels.

Il n’y va pas par quatre chemins. Avec les fêtes où l’on ne pourra inviter qu’une personne chez soi à Noël et au Nouvel An, Jef Vermassen qui connaît si bien la nature humaine craint ce qu’il appelle des "meurtres corona" :