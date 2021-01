Anthony avait flairé le bon coup avec le retour de Didier Lamkel Zé à l’Antwerp. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Tous les fans de paris sportifs savent que la frustration fait partie du jeu. Les tickets alléchants et "sûrs" qui ne se réalisent pas, cela arrive plus souvent qu’un gros gain. Mais quand on flaire le coup parfait et que l’on voit son pari annulé sans raison apparente, il y a de quoi devenir fou. Fan de foot, Anthony était sûr de son coup en misant sur un but de Didier Lamkel Zé pour son retour dans le onze de base de l’Antwerp, ce mercredi. "Après toutes les histoires qu’il y a eues avec lui, je sentais la belle histoire arriver, se rappelle-t-il. Avec un ami, nous avons donc parié sur deux choses : qu’il marque durant la rencontre et qu’il soit le premier buteur du match."

(...)