Le mystère continue de planer concernant le nouveau mode opératoire visant à droguer des victimes dans des bars ou en boîte de nuit à l’aide de piqûres administrées par des seringues hypodermiques. Le phénomène fait grand bruit en France et en Grande-Bretagne où des centaines de plaintes ont été enregistrées. Il se répand depuis deux semaines en Belgique. Dernier fait en date : sept plaintes ont été enregistrées lors d’un bal organisé le week-end dernier à Dampicourt, en province de Luxembourg. Le parquet d’Arlon a ouvert une enquête pour vérifier et objectiver les informations recueillies auprès des victimes, à savoir quatre mineures et trois majeures. Un témoignage similaire a été communiqué sur les réseaux sociaux par le père d’une victime qui se serait fait piquer dans une célèbre discothèque bruxelloise.

