Le samedi 30 septembre 2017, il a fallu moins d’une demi-heure à Eddy Michel pour tuer ses deux enfants et ainsi précipiter toute une famille dans l’horreur.

Ce matin-là, la maman des enfants a ramené les enfants chez leur père. Eddy Michel avait insisté à de nombreuses reprises pour savoir si la femme dont il était séparé avait entretenu des relations avec un autre homme.

Après plusieurs demandes lancinantes, elle a fini par déclarer qu’elle avait eu une relation de courte durée avec un autre homme. Elle ne s’imaginait pas les conséquences de cet aveu.

Eddy Michel a commencé à l’insulter de plus en plus et à se montrer toujours plus agressif.

(...)