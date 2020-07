Un cambriolage peut survenir à tout moment mais certaines saisons et certains jours sont davantage prisés par les voleurs.

C’est bien connu, la saison préférée des voleurs est celle de l’automne. Avec le retour des jours sombres, ils profitent de l’obscurité pour agir plus discrètement. Mais l’été récolte aussi leurs suffrages. Parce qu’il est synonyme de départs importants en vacances. Raison pour laquelle la police vous demande toujours d’éviter d’indiquer vos moments d’absence sur les réseaux sociaux même si l’envie vous brûle de crier au monde entier que vous profitez enfin de quelques jours de farniente au soleil.

Pour ce qui est des jours de grande affluence, la police constate que les cambrioleurs sont particulièrement actifs les soirées du vendredi et du samedi. "Entre 21 h et 23 h le vendredi et entre 22 h et minuit le samedi, on constate des pics de vols dans habitation", nous précise Yves Civilia, spécialiste des vols dans habitation au sein de la section vols organisés de la DJSoc de la police fédérale.

Comme les années précédentes, on remarque en revanche que le dimanche est le jour le plus calme au niveau des cambriolages. Il semble que les voleurs estiment qu’ils ont besoin de se reposer ce jour-là. Plus sérieusement, cela peut s’expliquer par le fait que c’est un jour où on compte beaucoup de personnes à la maison et on le sait, les cambrioleurs n’apprécient généralement pas la confrontation avec leurs victimes.