Camille, d’Aiseau-Presles dans la région de Charleroi, naît le 19 février 2018. Cinq mois plus tard, ses parents s’inquiètent : "Elle n’avait aucune force, aucune tonicité au niveau du tronc, elle ne parvenait pas à se retourner sur le ventre, elle ne s’appuyait jamais sur ses bras pour tenter de se redresser, elle ne se mettait jamais à quatre pattes, ne parvenait pas à s’asseoir toute seule", se souvient le papa, Nicolas Debrulle.

Direction le kiné puis le neuropédiatre pour une batterie de tests : tout est négatif, il faut passer des examens plus poussés au niveau de l’ADN. L’attente du verdict s’étend sur six mois d’angoisse et de cauchemars. Celui-ci tombe le 16 septembre : "Votre petite Camille est atteinte du Syndrome de Rett."

Le désarroi est absolu : la maladie est rare, méconnue, elle touche une petite fille sur 10 000 ou 15 000. Il s’agit d’une mutation génétique qui affecte le développement cérébral.