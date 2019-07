La chambre du conseil de Liège a ordonné la prise de corps de Carine Gilsoul qui devra répondre du meurtre de Patrick Vos, son compagnon.

Pour rappel, dans la journée du 7 octobre 2018, les secours avaient été appelés au numéro 7 de la rue Ferrer à Seraing à la suite d’une blessure par arme blanche.

Malheureusement lorsque les secours sont arrivés, il n’y avait plus rien à faire pour Patrick Vos, l’habitant des lieux.

L’homme qui allait avoir cinquante ans vivait sur place avec Carine Gilsoul, sa compagne.

La victime avait un couteau planté dans la gorge de part en part. Patrick Vos était déjà mort et sa compagne se trouvait à ses côtés lorsque les ambulanciers sont arrivés.

Le jour des faits, une dispute a éclaté entre l’homme et sa compagne. "Il y avait un vrai problème d’alcool dans ce couple", indique Me Nathan Mallants, qui assure la défense de Carine Gilsoul aux côtés de Me Adrien Croisier. "Plusieurs témoins confirment la thèse de notre cliente qui explique qu’elle était régulièrement victime de scènes de violence conjugale. Elle a notamment eu une main et des côtes cassées. Néanmoins, elle n’avait jamais déposé plainte."

Le jour des faits , ce fut la scène de coups de trop. "Notre cliente explique que son compagnon s’est approché d’elle avec un couteau. Ensuite, elle a comme un trou noir. Elle ne se souvient pas de ce qui s’est passé. Elle a repris conscience au moment où elle a constaté que l’homme gisait au sol avec un couteau planté dans la gorge."

Selon les experts, la thèse du trou noir provoqué par le choc émotionnel est crédible.

La suspecte est toujours détenue. La reconstitution a été réalisée et les témoins de moralité ont été entendus. "Elle a été battue pendant des années et a porté un seul coup, mais mortel."

Carine Gilsoul n’a aucun antécédent judiciaire. "Elle a commis un meurtre mais la situation est particulière. Elle portait des traces de coups le jour des faits."

La chambre du conseil va renvoyer le dossier devant la chambre des mises en accusation. Cette dernière enverra logiquement l’affaire devant la cour d’assises de Liège.