Depuis 2019, Carmen et Vasile possèdent une maison avec jardin à Beersel (Brabant flamand). Dans un quartier où il fait bon vivre, calme et agréable. C’est la campagne, tout en étant proche de Bruxelles. Par le Ring, la ville n’est qu’à dix minutes. La maison est mise en location.

Tout allait pour le mieux jusqu’à ce que de nouveaux propriétaires achètent celle d’à côté et décident d’entreprendre des travaux, à l’arrière.

De là viennent les soucis : avant les travaux, Carmen et Vasile avaient une jolie vue sur le jardin. Depuis les travaux, la vue donne sur un… mur. Quand ils se trouvent à l’étage et regardent dehors, ils ne voient plus du vert, des arbres et des fleurs. Ils voient un mur.