Cela faisait maintenant plus d’une semaine que Caroline Vasik avait perdu la trace de sa chienne adorée, avec laquelle elle a beaucoup voyagé, même en Afrique. " En fait, je suis venue avec mon camping-car dans un domaine appartenant à des propriétaires ne s’entendant pas. J’étais invitée par l’un d’eux. Mais je dérangeais. Dès le début, les intimidations ont commencé ."

Et puis, une nuit, Maïkka a disparu… "C’était la nuit de lundi à mardi. Je m’en suis rendu compte quasiment tout de suite grâce à mon autre chien. Lorsque je suis sortie, j’ai entendu un détonateur. Et puis, plus rien ."





Caroline n’a pas perdu l’espoir de retrouver celle avec qui elle a tout fait… Elle a cherché des jours durant. Elle a même proposé 5 000 euros à toute personne qui lui ramènerait sa chienne. Ce n’est que vendredi soir que la mauvaise nouvelle est tombée… Maïkka a été retrouvée sans vie le long des voies ferrées, là où Caroline et ses amies étaient déjà passées. " Lorsque nous avions cherché la première fois, elle n’était assurément pas là. Vu l’état de son corps, il est évident qu’elle n’a pas été écrasée par un train. Pour moi, on l’a achevée sur la fin de nos recherches et on l’a déposée là. "

Selon la propriétaire de Maïkka, beaucoup d’éléments sont troublants. " J’ai de sérieux doutes sur la personne ayant commis ces faits, et ce suite à ce que j’ai découvert lorsque je recherchais encore ma chienne ."

Caroline a déposé plainte. Via un ami, elle a fait réaliser une autopsie, dont les conclusions sont qu’une balle de sanglier a traversé le corps de l’animal. On aurait tiré à bout portant " Je garde ces éléments pour moi pour le moment et je ferai ce qu’il faut par la suite avec mon avocat ", nous a confié cette amoureuse des animaux - Caroline a notamment une fondation au Maroc.





Une page Facebook a été créée en vue de soutenir Caroline. Elle se nomme Justice pour Maîkka. " Cela résume très bien la situation. Nous ne pouvons pas accepter que l’on tue des animaux. Nous en avons marre que tous ces bourreaux restent impunis. Il ne peut pas y avoir une deuxième Maïkka. En vie, Maïkka, ce n’était pas un chien comme les autres. Elle écoutait toujours. Sans elle, ma vie n’a plus de sens. Nous espérons maintenant que nous gagnerons notre combat pour elle." Pour ce qui est de la loi, il nous a été précisé qu’un tir ayant occasionné la mort de l’animal ne constituait pas une infraction s’il n’était pas intentionnel. Par contre, il n’est pas permis de tuer volontairement si l’animal n’a pas été menaçant. C’est, en effet, notamment prescrit par le Code du bien-être animal.