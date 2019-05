C’est une petite révolution qui s’annonce dans le domaine du commerce du CBD (cannabis sans THC, substance psychotrope).

Depuis le 11 avril, une nouvelle législation est entrée en vigueur et le CBD est désormais considéré comme un produit de tabac (à fumer) et soumis aux accises et autres taxes, sans parler de nombreux contrôles chez les fournisseurs pour s’assurer de la composition du produit. Pour en attester, une vignette fiscale, telle qu’on la retrouve sur les paquets de cigarettes est désormais apposée sur l’emballage.

Un rapide tour dans les boutiques qui ont fleuri comme des champignons suffit à se rendre compte que le message (et donc la loi), n’est visiblement pas passé.

Chez Green Day, en revanche, le pas a été franchi. "Et on en est ravis", explique Michaël Dunod, à la tête de quatre shops en Belgique. "Nous disons d’ailleurs merci au (...)