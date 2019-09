Hobbit Humphrey et Jake England-Johns ont pris la décision de cacher le sexe de leur enfant afin d'éviter les biais basés sur le genre.

Dans l'émission Inside Out de la BBC, ce couple a expliqué prendre quelques mesures drastiques afin d'élever leur bébé de la manière la plus neutre possible et ainsi éviter des préjugés inconscients. On apprend alors notamment qu'ils l'habillent à la fois avec des vêtements "pour garçon" et "pour fille" ou qu'ils utilisent des pronoms neutres comme "they" (ils) ou "them" (eux) pour se référer à lui. Camille, la grand-mère, n'a d'ailleurs découvert le sexe du bébé que 11 mois après, lorsqu'elle a changé ses couches.



"Quand je suis tombée enceinte, nous avons alors discuté de la manière dont nous allions atténuer les préjugés inconscients. Et nous avons pensé que la seule façon de le faire était tout simplement de ne rien dire aux gens", explique Hobbit.



Dans l'émission, les parents explique que "Charlie" (prénom d'emprunt) pourra décider plus tard le sexe et le pronom qu'il préfère.

"Nous n'essayons pas de faire de lui quelque chose, nous souhaitons juste qu'il soit lui-même" conclut le couple.