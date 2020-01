"Chez nous, le soir, il n’y a plus que de la tension, des pleurs et le sentiment d’une profonde injustice. Pourquoi ne pouvons-nous pas et lui oui ?", soupire Olivier : "C’est en train de nous détruire, nous attendons un deuxième enfant, comment nous sortir de l’impasse ?"

Sept ans que Sophia et Olivier Stiévenard cherchent à réaliser leur rêve : bâtir en Brabant wallon ! Au bout de la quatrième année, le couple croyait avoir partie gagnée : la justice lui donnait satisfaction et désenclavait le terrain.

Le problème est qu’entre-temps, les normes urbanistiques dans leur commune avaient changé. Et depuis lors, plus rien n’avance. "Nous avons le terrain, nous ne demandons pas la lune mais tout est bloqué."

(...)