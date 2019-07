Cela fait six années qu’un père belge se bat pour revoir sa petite fille appelée Rubi, vivant au Pérou. Et ce Belge, Gert Broeckx, n’est pas au bout de ses peines : "Le ministère belge de la Justice me laisse tomber, nous a-t-il confié hier. Il a définitivement classé mon dossier. Il ne fera plus rien dans ce dossier."

Quant à se rendre au Pérou, c’est dangereux. Ses avocats l’ont prévenu qu’il y risquerait la prison.

L’enfant, qui possède la nationalité belge, est née en Belgique, fin août 2013, d’une relation nouée par Internet avec la mère péruvienne vite rentrée au Pérou à la naissance de la petite. Elle fait tout depuis des années pour empêcher le père de la revoir. "Je n’ai pas revu ma fille depuis le 31 décembre 2017", soupire Gert Broeckx qui pourtant, ne baisse pas les bras.

Le mois prochain, Rubi fêtera ses 6 ans. Quelle n’a pas été la surprise de son père de recevoir enfin des nouvelles… via un e-mail envoyé depuis l’adresse de sa mère, à Ayacucho.

L’écriture est malhabile. C’est celle de Rubi. Le résultat n’est pas mal du tout pour une enfant de son âge.

Rubi passe commande. Que souhaite-t-elle recevoir pour ses six ans ?

(...)