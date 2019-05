C’est l’histoire vécue comme un thriller glaçant par un policier de la zone Bruno (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse).

On a tout fait à ce policier. On a même tiré sur lui avec un 7,65 et ensuite mis en prison parce que la juge le suspectait d’avoir inventé l’agression. On a aussi tué son chien qu’il a retrouvé pendu. Dans les médias, il a crié à l’erreur et à l’acharnement judiciaires. Après cinq ans d’enfer, il vient finalement d’être acquitté.

Le policier de 46 ans était suspecté d’avoir organisé ce faux attentat pour faire accuser son ex avec qui il était en conflit sur la garde de leur enfant.

Dans l’arrêt, la cour d’appel, qui l’acquitte, ne contredit pas que l’instruction a été menée à charge.

Son avocat, Bernard Tieleman, a souhaité que l’identité de son client ne soit plus citée.

Ce policier est aussi moniteur de tir. Depuis tout un temps, il recevait des menaces sous la forme de SMS et d’appels anonymes. Il retrouvait sa voiture vandalisée. Et un jour, son chien avait été pendu.

(...)