Un drame s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche, à Gouvy. La directrice du circuit de Spa Francorchamps, Nathalie Maillet, 51 ans et sa maîtresse, l’avocate Ann Lawrence Durviaux, 53 ans, ont été tuées par balle. L’auteur des faits, Franz Dubois, le mari de la directrice, a ensuite retourné l’arme contre lui.

Nathalie Maillet et Franz Dubois étaient en couple depuis une dizaine d’années. Samedi soir, une dispute aurait éclaté après qu’il a découvert son épouse au lit avec l’avocate namuroise. Il a tué les deux femmes puis a téléphoné à la police pour l’informer qu’il venait de commettre l’irréparable. Il s’est ensuite donné la mort.

"Ce dimanche 15 août à 00 h 10, les corps sans vie de deux dames et d’un homme ont été découverts par les services de police dans une habitation à Gouvy, tous trois présentant des blessures par balles", précise Sarah Pollet, magistrate de presse au parquet du Luxembourg. " D’après les premières informations recueillies, Franz Dubois aurait fait volontairement usage de son arme à l’égard des deux femmes entraînant leur décès, avant de se donner la mort."

Le juge d’instruction, le procureur de garde, le médecin légiste, l’expert en balistique et le laboratoire de police technique et scientifique sont descendus sur les lieux. Le dossier a été mis à l’instruction. L’auteur des faits étant décédé, toute action en justice devrait être éteinte. L’enquête se poursuit.

Née à Verdun, le 11 mai 1970, Nathalie Maillet était architecte de formation et passionnée de sports automobiles. Après ses études d’architecture à l’Université de Londres, elle s’est inscrite à l’école de pilotage. Elle a remporté sa première Fun Cup en 2006 . Une passion qu’elle partageait avec son mari, ancien pilote de course et fondateur de la Fun Cup.

Quant à sa relation avec Ann Lawrence Durviaux, avocate au barreau de Namur et professeur à l’Université de Liège, il semble qu’elle était récente. "Ann Lawrence ne cachait pas son homosexualité", se souvient un collègue de l’Université de Liège. "Elle en était fière. Elle me parlait souvent de ses relations amoureuses et m’avait confié qu’elle venait de rencontrer une dame qu’elle aimait passionnément."

L’annonce de son décès tragique a suscité une vive émotion à Namur et à Liège. "Le collège communal est sous le choc", a réagi Maxime Prévot, bourgmestre de Namur. "Ann Lawrence était la fille d’Yvette Destrée, une ancienne échevine socialiste. C’était une grande avocate spécialisée en marché public. J’ai eu l’occasion de collaborer avec elle sur un dossier relatif au-dessus de la ville. Elle était très intelligente, enthousiaste et passionnée par son métier. " L’Université de Liège rendra hommage à l’avocate trop tôt disparue prochainement.

"Nous perdons aujourd’hui une très grande dame"

Les équipes du circuit de Spa-Francorchamps ont pris connaissance avec une immense tristesse du décès de Nathalie Maillet, directrice générale depuis cinq ans.

"En ce jour particulièrement douloureux, l’ensemble du personnel souhaite présenter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Nathalie, souligne la porte-parole du circuit de Spa-Francorchamps. Le circuit mais aussi la course automobile perdent aujourd’hui une femme passionnée, forte de ses convictions avec le regard toujours porté vers le futur."

Melchior Wathelet, président du conseil d’administration du Circuit de Spa-Francorchamps, souligne que ses pensées vont vers la famille de Nathalie, ses parents, ses proches mais aussi ses équipes.

"Je sais à quel point cette nouvelle va bouleverser ses collaborateurs et je souhaite au nom de tout le conseil d’administration présenter mes sincères condoléances à toute l’équipe du circuit, souligne-t-il. Nous perdons aujourd’hui une très grande dame, une amoureuse et passionnée des sports moteurs, une vraie meneuse qui va beaucoup nous manquer. Nathalie était devenue le visage du circuit, elle incarnait cette passion pour la course que nous partageons tous."

Nathalie Maillet avait été nommée CEO du circuit de Spa-Francorchamps en juin 2016 et a insufflé une nouvelle dynamique à ce circuit désormais centenaire. Un circuit qu’elle a résolument porté vers le futur.