L’homme explique qu’il avait une relation désintéressée avec la sexagénaire.

Cédric, âgé d’une quarantaine d’années, encourt une peine de trois ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège car il est soupçonné d’avoir commis une fausse déclaration lors d’un accident de la route et d’avoir spolié une femme âgée d’une soixantaine d’années avec qui il avait une relation amoureuse.

Ce sont les enfants de cette dernière qui se sont inquiétés de voir que leur maman offrait de nombreux cadeaux à son jeune amant. Ils ont déposé une plainte. Selon eux, Cédric aurait détourné l’équivalent de pas moins de 140 000 euros en se faisant offrir des cadeaux comme une voiture ou encore de l’argent liquide.

Selon le parquet et les parties civiles, la victime n’aurait plus d’argent et aurait revendu ses comptes titres pour pouvoir entretenir l’homme. Le parquet a estimé que la femme était vulnérable car elle souffrait de problèmes d’alcoolisme et aurait eu un cancer.

Pour Me Sandra Berbutto, à la défense, ces circonstances ne font pas de la femme une personne vulnérable. "Cette dame n’est pas sous administration provisoire", a plaidé l’avocate. "On n’a jamais vu mon client aller à la banque avec elle et elle ne s’en est jamais plainte. Au contraire, elle a même refusé d’être entendue par la police lors d’un second contact."

Le parquet a estimé que le prévenu avait pour mauvaise habitude de profiter de ses compagnes. Il aurait laissé de grosses dettes à son ancienne compagne, n’aurait pas payé les parts contributives et aurait vidé le compte en banque de sa fille, qu’il n’a plus vue depuis dix ans.

Le parquet a souligné que, alors qu’il n’avait pratiquement jamais travaillé, Cédric a emprunté 20 000 euros pour s’acheter une Jaguar et n’aurait jamais rien remboursé. "La voiture est au nom de la dame" , a plaidé Me Berbutto. Le parquet le soupçonne aussi d’avoir renseigné sa mère comme conducteur lors d’un accident de la route alors que c’était lui qui conduisait. L’homme a nié tous les faits à sa charge.

Me Berbutto a plaidé l’acquittement ou une peine de travail. Le jugement est prévu en avril prochain.