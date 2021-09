Cédric et sa compagne, locataires à Schaerbeek depuis deux ans, sont à bout de nerfs. Selon eux, l’occupant du rez-de-chaussée ne cesse de les harceler et de les malmener. La situation a récemment dégénéré. Cédric dit avoir été agressé à l’aide d’une trottinette dans le hall d’entrée. "Depuis notre emménagement, l’occupant du bas, qui est également propriétaire du rez-de-chaussée, ne cesse de nous faire vivre un enfer. On a déjà tout vécu. Il renverse nos affaires dans le couloir, déverse des liquides nauséabonds sur notre paillasson, nous insulte et nous demande de faire des tâches qui ne nous incombent pas", fulmine Cédric, 33 ans et papa de deux enfants. "Pendant les neuf mois de grossesse de ma femme, il n’a cessé de s’en prendre verbalement à elle. Mon épouse excédée craque mentalement face à autant d’incivilités, de misogynie, de mensonges et surtout du fait que nous ne trouvions aucune aide valable."



(...)