L’appel est apparu sur un site spécialisé dans la recherche des personnes disparues. Un message de Raja, si bien rédigé qu’il va droit au cœur. Le voici. "Je cherche ma sœur Bouchra Badar disparue en 1980 à Khénifra au Maroc. Elle avait 5 ans. On l’a kidnappée en laissant le cœur déchiré à ma maman et mon papa. Au moment de l’enlèvement, elle était accompagnée par mon frère Hakim, qui avait 6 ans. D’après mon frère, c’est un monsieur avec un vélo qui leur a demandé de l’accompagner pour leur acheter des bonbons, et puis l’homme a dit à mon frère d’attendre et qu’il allait avec ma sœur chercher ces bonbons. Ils ne sont jamais revenus.

