Frédérik Bajart a vécu l’enfer… avant que son accusatrice reconnaisse avoir tout inventé.

Dans le milieu du football bruxellois, Frédérik Bajart est connu comme le loup blanc. Doté d’un capital sympathie énorme, celui qui fut notamment joueur au RWDM ne se départit jamais de son sourire et prend toujours plaisir à revoir les anciens et ses amis. Mais il a bien failli perdre définitivement ce sourire qui le caractérise.

Ce jeudi 20 mai 2021, sa vie a failli basculer. "Je dormais quand, à 5 heures du matin, on a sonné à la porte. Comme nous avons un visiophone, j’ai regardé avant d’ouvrir et j’ai vu qu’il y avait des policiers de la fédérale. J’ignorais totalement pourquoi ils étaient là. Ils m’ont rapidement signifié que j’étais en état d’arrestation. Ce fut le choc. Tout cela devant mes enfants et ma femme. Personne n’y comprenait rien. Ils m’ont dit que je pouvais faire appel à un avocat car l’affaire était sérieuse. Mais moi, je leur ai répondu que je n’en avais pas besoin. Cela les a étonnés, d’autant plus que mon beau-père (NdlR : Luc Deleu) est avocat."

Les hommes de la fédérale l’emmènent alors devant le juge d’instruction et le procureur du Roi décide de l’envoyer immédiatement à la prison de Saint-Gilles. Les faits qu’on reproche à Frédérik Bajart sont en effet très lourds. Une jeune femme, institutrice, l’accuse de 26 faits de viol, d’agression et de torture.