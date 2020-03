Jeudi soir, le Conseil national de Sécurité prenait plusieurs mesures touchant notamment les commerces et l’Horeca. Mais pas de façon uniforme. Les restaurants sont plus touchés que les fast food qui peuvent encore assurer le "take away". Les magasins alimentaires peuvent rester ouverts le week-end mais pas les autres.

Le lendemain, le gouvernement wallon y allait de mesures supplémentaires, annonçant notamment un décret qui permet "la suspension des délais de rigueur et de recours dans tous les dossiers qui relèvent de la compétence de la Région, pour une durée limitée."

À ce stade, les gouvernements flamand et bruxellois n’ont pas embrayé en ce sens.

(...)