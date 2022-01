Pour l'avocat Alain Lebrun, la règle légale en Belgique limitant le certificat de rétablissement à 180 jours (et 150 dès le 1er mars) est "arbitraire, aberrante". "Elle ne repose sur aucune base médicale. Elle méconnaît les capacités du système immunitaire humain chez une personne en bonne santé". Un recours devant la cour constitutionnelle est introduit.

Dans le système belge actuel, le certificat de rétablissement est délivré suite à une infection au Covid-19, sur la base des résultats d'un test PCR positif. Ce certificat de rétablissement est émis automatiquement et reçu 13 jours après l'infection, date à laquelle vous êtes considéré comme guéri. D'autre part, et surtout, il expire actuellement 180 jours (6 mois) après la date à laquelle vous avez passé votre test. Durée que le Codeco a encore raccourci vendredi dernier : à compter du 1er mars, un certificat de rétablissement ne sera plus valable que durant 150 jours, soit 5 mois. Cette durée de validité est importante pour l'accès aux événements, aux restaurants, les voyages à l'étranger, etc.

La validité du certificat de rétablissement est donc limitée à 180 jours (et bientôt 150) en Belgique; or c'est parfois différent ailleurs.

Ainsi la Suisse et la Principauté de Monaco prévoient désormais une durée d'immunité d'un an (365 jours), en ajoutant que celle-ci est prorogeable sur base d'analyses sérologiques, ce qui n'est pas le cas en Belgique où la période de 180 ou 150 jours n'est pas prorogeable.

Ce délai actuel de 180 jours résulte d'une disposition légale, datée du 28 juillet 2021, relative au COVID Safe Ticket.

Selon nos informations, quatre particuliers, ayant fait choix de l'avocat du barreau de Liège Alain Lebrun, ont introduit, ce lundi, un recours devant la cour constitutionnelle, visant à faire annuler le délai de 180 jours.