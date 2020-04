Pour les professeurs Rimé et Pinon, ces dessins ont un sens caché : ils parlent et répondent à des besoins.

Les messages, également exprimés par les dessins que nous sommes nombreux à avoir collés sur nos fenêtres, intéressent les chercheurs de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Louvain : pour les chercheurs, ces messages ont un sens caché et répondent à un besoin. L’analyse montre qu’ils expriment globalement deux idées : il y a les messages de soutien au personnel soignant ; il y a ceux qui demandent à chacun de respecter le confinement.

Chargé de cours à l’UC Louvain et à l’HE Vinci, Nicolas Pinon voit un phénomène de synchronisation sociale. La communauté se met à l’unisson pour partager, en même temps, des sentiments (gratitude) en empathie avec le personnel soignant. Ce partage social des émotions (qui se manifeste aussi à 20 h, dans les applaudissements collectifs) est recherché lorsqu’une menace est manifeste (ici la peur liée au virus). "Nous sommes des êtres sociaux, rappelle Nicolas Pinon, et nous avons besoin, pour donner un sens à ce qui nous arrive, d’être en lien avec autrui."

Chacun devant rester chez soi, le lien physique n’est plus possible et nous cherchons des liens virtuels ou novateurs (ces messages aux fenêtres). Le professeur émérite Bernard Rimé avait étudié ce phénomène de partage émotionnel après les attentats, et l’avait expliqué par ce besoin collectif de "réduire l’angoisse".

Les messages "restez chez vous" sont aussi à comprendre avec ce phénomène de menace perçue. Au début, quand la vague se trouvait en Chine et en Italie, la menace perçue chez nous était celle de l’étranger.

Pour Nicolas Pinon, "cela a entraîné des effets de stigmatisation (racisme et xénophobie) à l’endroit des Italiens, des vacanciers partis skier en Italie, soit des mécanismes de défense classiques en situation de peur et de tentative de rechercher un bouc émissaire pour essayer d’identifier l’auteur de cette peur."

En cas de menace (la peur du virus), la communauté se replie sur elle-même et forme ce qu’on appelle un endogroupe. Cet endogroupe (en simplifié = nous) produit des effets de distanciation à l’égard de l’exogroupe (= eux).

Quand le virus n’était pas en Belgique, "les étrangers" (Italiens, Chinois, vacanciers) formaient l’exogroupe. En un mois, ça a évolué. Depuis le confinement, deux sous-groupes se sont formés au sein de notre endogroupe national (les Belges) : "Nous, qui sommes conscients de la menace et de la nécessité de respecter les règles de confinement, soit par civisme, soit par peur car on est soi-même potentiellement concerné (âge…)" ; et "eux : ceux comme les jeunes qui semblent ne pas respecter les règles de confinement et mettent ainsi en danger les autres".

À travers ces messages "Stay at home" et autres aux fenêtres, à travers les applaudissements, etc., ceux de l’endogroupe s’adressent à ceux de l’exogroupe qui ne semblent pas suffisamment se soucier des autres.