Razia Arefi fait partie des Afghans qui ont été exfiltrés la semaine passée par la Belgique depuis l’aéroport de Kaboul.

Razia Arefi fait partie des nombreuses femmes afghanes qui ont dû tout laisser derrière elles pour fuir leur pays à la suite de la prise de pouvoir des talibans à la fin du mois d’août. Avec six autres Afghanes, membres comme elle de l’association Mothers for Peace luttant pour les droits des femmes, elle a pu être accueillie par la Belgique la semaine passée grâce à un vol organisé par la défense à partir de Kaboul. Pour rappel, 111 Afghans qui ont travaillé pour l’armée et les Affaires étrangères ainsi que 185 Afghans actifs dans des associations humanitaires dans leur pays ont pu être exfiltrés par la Belgique la semaine passée.

Lors d’une rencontre avec Sammy Madhi, le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, elle a pu raconter son parcours. "On ne s’attendait pas à ce que les talibans reprennent le pouvoir si rapidement. Chaque jour, on entendait aux infos que les talibans prenaient de nouvelles provinces mais on pensait qu’il faudrait plus de temps pour que Kaboul tombe aussi. Quand ils sont arrivés dans la capitale, j’ai vu des gens s’enfuir dans tous les sens. J’étais au travail et j’ai dit à mes collègues qu’il fallait partir", explique-t-elle.

