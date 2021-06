Samedi 14 h, une demi-douzaine de pêcheurs s’installent le long du vieux canal Bruxelles-Charleroi, en plein cœur de Seneffe. Des pêcheurs d’un nouveau genre : un aimant au bout d’une corde de 30 mètres remplace les traditionnelles cannes à pêche. Et les proies de Marc, Cyril, Bryan et consorts ne sont pas des carpes, ou brochets mais bien les caddies, motos ou bancs jetés par des vandales. "Notre objectif, c’est de retirer toute la ferraille que l’on peut trouver dans les cours d’eau, confie Marc. Nous avons découvert la pêche à l’aimant il y a un peu plus d’un an grâce à un Youtubeur. Et, avec des amis, nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée de passer du temps ensemble tout en dépolluant nos cours d’eau."