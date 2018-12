Soyons clairs : nous sommes dans le milieu albanais actif en Belgique. En Italie, il se faisait appeler Gzim Kola. Chez nous, c’était Ilir Malci, né en novembre 1975. Mais tout le monde l’appelait Elvis. Il avait eu des problèmes en Italie dans un dossier connu sous le nom d’affaire de la princesse Eva, un gros dossier de racket, drogue et prostitution.

C’est en Italie déjà qu’il avait fait la connaissance d’un certain Fitim Allajbegu dont nous reparlerons dans un instant. Gzim Kola/Ilir Malci et Allajbegu se retrouvent en Belgique et fréquentent les mêmes endroits comme Le Paradis, un café à Schaerbeek que tient Fredi Malci, un cousin d’Ilir. Nous sommes en 2015.

(...)