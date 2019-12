Un hackeur français de 21 ans vient d’être arrêté. Il a fait des milliers de victimes.

Le chantage au porno : c’est une technique à la portée de n’importe quel gamin en mesure de manipuler quelques données sur le dark web. " Ils se servent d’adresses mails et de mots de passe perdus dans la nature suite à des piratages de plateformes importantes et font croire, toujours sur base de mails standardisés, qu’ils ont piraté votre ordinateur alors que ce n’est pas le cas. Ils jouent sur la crainte de leurs proies ", nous précise le spécialiste de la cybercriminalité, le commissaire Olivier Bogaert, de la Computer Crime Unit de la police fédérale.

Et c’est exactement ce qu’a fait Antoine I. un jeune Français de 21 ans, interpellé le jour de la Saint-Nicolas après avoir envoyé pas moins de 20 millions de mails à autant de cibles potentielles.

L’histoire est révélée par le quotidien français Le Parisien. L’incroyable chantage au porno, comme le surnomment nos confrères, a fait des milliers de victimes. Pas moins de 1 900 d’entre elles ont déjà porté plainte. Elles ont toutes cédé aux menaces du maître-chanteur virtuel. Elles lui ont toutes versé de l’argent, de peur de le voir divulguer des vidéos compromettantes. Nos confrères parlent du hacker de 21 ans comme d’un "mégalomane, obsédé à l’idée de laisser son empreinte dans l’histoire du piratage".

Il procédait toujours de la même manière. Sur un ton inquiétant, il commençait ses mails par : "Vous ne me connaissez pas et vous vous demandez pourquoi vous recevez ce mail, non ? Je suis un hackeur qui a piraté vos appareils…"

Le préjudice financier subi par toutes ses victimes, s’élèverait déjà, toujours selon Le Parisien, à un million d’euros.

Le hackeur demandait à ses victimes d’être payé en Bitcoins. Il réclamait, pour commencer, une somme allant de 500 à 750 euros. Il parvenait à convaincre ses victimes qu’il avait infiltré leur ordinateur en utilisant des phrases du style " J’ai remarqué que vous aviez des goûts très particuliers ".

Les autorités françaises sont convaincues que des victimes de ce hackeur n’oseront jamais se manifester. Ce qui n’étonne guère le commissaire Bogaert : " Trop de victimes ont tout simplement honte. "