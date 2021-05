La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) donnera davantage d'explications à la Chambre, ce jeudi après-midi, notamment sur le passé du fugitif. Elle a d'ores et déjà annoncé que ses services essayaient de comprendre comment Conings avait pu demeurer actif au sein de l'armée malgré les signaux qui étaient envoyés. Comme l'explique De Tijd, au sein de la Défense, on estime que "des erreurs ont été commises".

La chasse à l'homme se poursuit, ce jeudi 20 mai. Tandis que les forces de l'ordre quadrillent le parc national Hoge Kempen afin de retrouver Jurgen Conings, on apprend que l'homme avait déjà fait l'objet d'une plainte déposée par l'armée.Selon nos confrères du Tijd, la plainte pour racisme avait été rejetée par le Parquet, qui avait justifié que celle-ci devrait passer par la cour d'assises et ne mènerait nulle part. Si l'homme n'a pas été licencié, il a tout de même été transféré et placé à une fonction logistique.