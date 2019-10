La publicité de Bicky Burger mettant en scène un homme en train d’asséner un coup de poing à une femme sous prétexte qu’elle lui aurait servi un faux burger fait réagir ça et là.

A Bon-Secours (Péruwelz), Melissa Valluzzi, qui exploite la friterie Le Soleno, a elle aussi été interpellée quand elle a vu cette pub.

"Mais je pense que c’est surtout dans le but de faire le buzz. Une telle publicité dans les années soixante aurait sans doute moins choqué, dit-elle. A l’heure actuelle, avec toutes les campagnes de sensibilisation concernant la violence faite aux femmes, cette publicité a encore moins lieu d’être et je le répète, c’est juste pour faire le buzz. En tant que femme, j’ai été choquée en la voyant la première fois. Après, en tant qu’adulte, on sait faire la part des choses. Par contre, vis-à-vis des enfants, je trouve ça déplacé. C’est comme si on leur mettait en tête qu’on tolère la violence faite aux femmes."



Melissa utilise certains produits de cette gamme, mais pas tous. "Je ne suis pas bicky dealer, où là il faut utiliser en exclusivité tous leurs produits. Moi, je me fournis un peu partout."



Elle est sceptique quant au fait que les clients vont boycotter les produits de la marque incriminée à travers cette publicité. "En ce qui me concerne, je vais continuer à utiliser leurs produits, tout simplement parce que j’ai des clients qui sont fans du goût. Je verrai d’ici quelques mois mais je ne pense pas que la consommation de leurs produits et le chiffre d’affaires de la friterie vont chuter à cause de cette publicité."