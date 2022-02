Christian ne se fait que peu d’illusions quant aux chances de retrouver son trolley contenant ses affaires personnelles. Il n’empêche, il tient à alerter la population concernant le vol dont il a été victime dans un train de la SNCB. Jusque-là, rien de nouveau. Sauf qu’il affirme avoir été la victime d’un nouveau mode opératoire qui consiste à droguer la victime avant de la dépouiller.

Les faits remontent au samedi 11 décembre dernier. Ce jour-là, Christian s’est rendu seul au marché de Noël d’Eupen. Vers 19 heures, il s’apprête à embarquer dans le train pour se rendre à son domicile de Waterloo, en passant par Bruxelles. "Là, un jeune homme, muni d’un chapeau et d’un parapluie, m’accoste et me demande simplement dans quelle gare je me rends", explique Christian, qui ignorait à cet instant les intentions douteuses de son interlocuteur.