Christian De Valkeneer a été durant neuf ans procureur en charge du dossier des tueurs du Brabant wallon. "La plus grosse affaire criminelle belge de l’histoire, estime-t-il. Ne fût-ce que par rapport au nombre de victimes, 28 morts et des dizaines de blessés. Lors des attentats de Bruxelles, 32 morts, c’est comparable. Mais les attentats ont été rapidement élucidés. "Les tueurs du Brabant", ce n’est toujours pas le cas. Et on ne connaît toujours pas le mobile. Terrorisme ? Banditisme ? Le sera-t-elle un jour ? La prescription n’est pas encore acquise. Il reste quatre ans. Mais bon… Je crois que la population s’est fait une raison. Cela dit, à chaque rebondissement, l’intérêt est relancé. C’est l’assassinat de Kennedy. Qu’est-ce qu’il y avait là derrière ?"