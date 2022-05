Le jugement a été prononcé en avril par la justice de paix du premier canton de Bruxelles. Il intéressera tout l’Horeca, cette grande victime de la crise Covid et des effets ravageurs qu’elle a eus sur les commerces qui peinent à s’en remettre. Si tous les établissements ont souffert, beaucoup n’étaient tout simplement plus capables de payer leur loyer. C’était le cas, à Bruxelles, du Café Leffe, dont l’exploitante, Christina Giubbi, est liée, depuis près de vingt ans, par bail commercial, à la grande société de brasserie InBev Belgium.

L’établissement, situé au bas du Grand Sablon, fonctionne essentiellement autour de la clientèle de la place, et principalement des touristes et des visiteurs du marché ainsi que des bureaux avoisinants et de la relative proximité avec le palais de justice.