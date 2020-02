L’histoire est fabuleuse. Les douanes, qui saisissent des cigarettes de contrebande, les confient à des sociétés spécialisées qui sont chargées de les détruire. En théorie...

Ce lundi, six suspects vont comparaître devant un tribunal correctionnel belge. Les douanes suspectent les dirigeants d’une société flamande chargée de ce type de travail, d’avoir revendu en douce des cigarettes saisies. Günther et Vanessa, de la firme de Wielsbeke Vandewiele Recycling, sont convoqués par la justice avec notamment l’homme d’affaires hollandais suspecté d’être dans la combine ainsi qu’un douanier et un chômeur de la région qui avait créé son petit business.

Les douanes avaient saisi des cigarettes de contrebande Pueblo, une marque peu fumée en Belgique. Pendant tout un temps, on n’a jamais autant fumé de Pueblo !

(...)